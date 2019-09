Varde Kommune vil have en kommunikationschef igen

Varde Kommune skal igen have en kommunikationschef, selvom kommunen generelt arbejder på at spare på administration og ledelse. Kommunikation har nemlig en enorm betydning, mener borgmester.

Varde: I et par år har Varde Kommune været uden kommunikationschef, men nu vil kommunen søge efter en ny, og denne chef skal have sin egen stab. Det har økonomiudvalget besluttet.

Steffen Kjær har indtil nu været kommunens eneste kommunikationschef. Han stoppede i slutningen af 2017. Et ansættelsesudvalg skulle ansætte en ny kommunikationschef, men vurderede, at der ikke var egnede kandidater, og siden har journalister og grafikere i kommunen været underlagt en anden chef.

Nu skal der altså ansættes en ny i en tid, hvor Varde Kommune ellers arbejder på at nedbringe sine udgifter til administration og chefer. Borgmesteren kalder det dog en neutral udgift.

- Det kan vi justere med naturlig afgang, og hvad der ellers vil komme, siger Erik Buhl (V).

Hvordan harmonerer den her beslutning med, at I generelt taler om at få færre ledere?

- Vi vurderer simpelthen, at i 2019 og fremadrettet har den måde, som vi kommunikerer på, både internt og eksternt, en enorm betydning, svarer han.