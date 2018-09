Varde Kommune tjener på lukning af Tippen - mens nabokommuner mister penge

Regningen for lukningen af Tippen bliver fordelt på de kommuner, der har haft børn på Tippen. Til gengæld får Varde Kommune hele indtægten for salget af selve bygningerne.

Ansager: Regningen for lukningen af Tippen bliver fordelt på de kommuner, der har haft anbragte børn på døgninstitutionen. Indtægten for salget af inventaret bliver også fordelt på alle kommunerne. Men indtægten for salget af selve bygningerne tilfalder Varde Kommune. Det forklarer borgmester Erik Buhl (V) og kommunaldirektør Mogens Pedersen.

Det betyder, at hvis man ser det i en sammenhæng, så vil Varde Kommune få et samlet plus på lukning og salg, mens nabokommunerne får et minus.

- Hvis man gør det op på den måde, så ja, siger Erik Buhl til den udlægning.

- Men vi har også afgivet nogle bygninger.