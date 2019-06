Varde Kommune taber i højesteret: Skal betale 20 millioner kroner

Varde Kommune: Højesteret har fredag afgjort, at Varde Kommune skal betale for de udgifter, der gennem årene har været for, at en mand er blevet mandsopdækket i et enkeltmandstilbud i Struer.

Det betyder, at Varde Kommune nu skal betale 20 millioner kroner til Guldborgsund Kommune, der hidtil har betalt regningerne, og det bliver også Varde Kommune, der skal betale i årene fremover.

Det er socialdirektør Claus Fjeldgaard og borgmester Erik Buhl (V), der fortæller om dommen. Det er Lolland Falsters Folketidende, der har afdækket, hvorfor regningen for manden er blevet så høj.

- Det er skræmmende og en mavepuster af de store, siger Erik Buhl.

Han havde på ingen måde ventet dommen, da Varde Kommune i alle tidligere instanser, blandt andet i Vestre Landsret, har fået medhold.