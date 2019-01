Da Årre for en del år siden fik lavet en cykelsti fra Bryndumsager til Årre, bekostede Vejdirektoratet en tunnel under Tingvejen. En løsning, som Fåborg Borgerforening gerne ser gentaget, når den nye cykelsti anlægges fra Fåborg til Tingvejen. PR-foto

Et flertal i plan og teknik siger nej til et statsligt tilskud på 1,8 millioner til cykelsti ved Nørre Nebel for i stedet at fremme cykelstier ved Fåborg og Skovlund.

Fåborg/Nørre Nebel/Henne: Udvalget plan og teknik kan næsten ikke undgå at skuffe adskillige borgere, hver gang udvalget skal prioritere nye cykelstier. Med hele 59 ønsker om nye cykelstier i Varde Kommune og 3,6 millioner kroner tilbage for 2019 må udvalget skuffe en lange række borgere og landsbyer. Et flertal på nær Niels Christiansen (K) har mod forvaltningens oplæg besluttet, at der på Fåborgvej fra Fåborg til Tingvejen anlægges en cykelsti, ligesom der i år anlægges en cykelsti fra byskiltet i Skovlund og ud til Adelvej. Forslaget var stillet af Søren Laulund (S) og Niels Haahr Larsen (V). Fåborg har i over ti år arbejdet for cykelstien, som især anlægges for børnene, der går på Årre Skole. - Vi jubler over, at vi nu skal have en cykelsti til Tingvejen. Det næste problem er så, hvordan de så kommer over Tingvejen, siger Ulla Sørensen, der er formand for Fåborg Borgerforening. Da Tingvejen er en statslig vej, er det Vejdirektoratet, som i så fald skal betale for en tunnel under Tingvejen.

Det er en træls sag, når vi har valgt at søge penge fra en statslig pulje og ikke bruger pengene. Byrådsmedlem Niels Christiansen (K)

Tilskud ryger Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik, havde gerne set, at der var blevet råd til flere strækninger med cykelstier. - 3,6 millioner kroner rækker ikke ret langt, siger Preben Friis-Hauge. Forvaltningen indstillede som førsteprioritet, at der skulle anlægges en cykelsti fra Nørre Nebel til Henne til en samlet pris af 4,5 millioner kroner. Og Varde Kommune har søgt og fået tilsagn om 40 procent eller 1,8 millioner kroner i statstilskud. Et tilskud, som nu ryger. - Selvfølgelig har byrådet ret til at ændre holdning. Men den chance bør vi ikke lade gå fra os, siger Niels Christiansen.

Skoleveje Han bor selv i området og har aldrig tilladt børnene at cykle på Blåbjergvej, hvor noget af cykelstien skulle gå. - Det er en træls sag, når vi har valgt at søge penge fra en statslig pulje og ikke bruger pengene, siger Niels Christiansen. På sin vis er Preben Friis-Hauge enig. Men han fortæller, at udvalget i år har valgt at prioritere cykelstier på skoleveje og ikke turistveje. - Vi søger altid penge fra fællespuljerne, og når det passer ind i de politiske beslutninger, så bruger vi dem, siger Preben Friis-Hauge. Søren Laulund (S) understreger, at det vigtigste for ham er at give børn en sikker vej til skolen. Han er helt på det rene med, at signalværdien ved at sige nej til statslige midler kan være uheldig.