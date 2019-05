Varde Kommune havde håbet på et statsligt tilskud på 40 millioner kroner til et nyt sundhedshus i Varde. Kommunen har fået 11,3 millioner. Det betyder, at kommunen overvejer at droppe projektet, fortæller borgmester.

Varde: Varde Kommune har slet ikke råd til det sundhedshus i det tidligere Hjertecenter Varde, som kommunen havde håbet på. Kommunen får nemlig kun 11,3 millioner kroner fra puljen, hvor den havde håbet på 40 millioner kroner. Udvalget for Social og Sundhed holder derfor i dag mellem klokken 15 og 16 et brainstorm-møde.

- Det er selvfølgelig svært at være utaknemmelig, når vi er den kommune, der får næstmest af alle (i Region Syddanmark, red.). Men det er jo langt fra det, vi havde drømt om og håbet på, så vi starter helt forfra, siger borgmester Erik Buhl (V).

Han fortæller, at det er en mulighed at sige nej til pengene og lægge planen i skuffen. Det kan også være, at sundhedshuset skal være et andet sted end på det tidligere hjertecenter, ligesom det kan ende i en helt tredje løsning.

Hvad, der dog er sikkert, er, at det ikke bliver et sundhedshus i den skala, der tidligere har været skitseret.

- At tage en af de gamle beslutninger og føre frem, når vi mangler 10-20 millioner kroner - det har ikke sin gang på jord, siger Erik Buhl.

Det er simpelthen en reel overvejelse at sige nej til pengene og lade være med at lave et sundhedshus?

- Ja. Det vil det være, så længe vi ikke ved, hvad der ellers er af muligheder. Det vil være ærgerligt, men vi har ikke mange millioner stående til det.

Det bliver først på et møde i Udvalget for Social og Sundhed den 21. maj, at der bliver lavet en indstilling til byrådet om, hvordan kommunen skal håndtere den nye situation. Det fortæller både borgmesteren og udvalgsformand Tina Agergaard Hansen (DF).

JydskeVestkysten følger op efter brainstorm-mødet i sundhedshedsudvalget i eftermiddag.