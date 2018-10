Varde Kommune leder efter frivillige førstehjælpere

Varde Kommune indgår et samarbejde med Danmark Redder Liv. Formålet er at få flere frivillige til at melde sig som førstehjælpere, der kan nå frem før ambulancen eller lægebilen.

Varde Kommune: Ambulancerne kører hurtigt, men i udkantsområderne kan der stadig gå så mange minutter, at et hjertestop er dødbringende. En app til smartphones prøver at gøre noget ved det problem. Gennem app'en kan alarmcentralerne tilkalde hjælp fra de ni førstehjælpere, der er tættest på ulykkesstedet. Meningen er, at to af dem skal melde sig til at tage direkte hen til personen med hjertestop, mens en tredje skal hente en hjertestarter.

App'en er udviklet i et projekt, der hedder Danmark Redder Liv. Nu har Varde Kommune indgået et samarbejde med Danmark Redder Liv. Formålet er dels at rekruttere flere frivillige førstehjælpere og dels at få gjort flere af kommunens hjertestartere tilgængelige.

Det kan være, at en hjertestarter er placeret i en hal, der er aflåst en del af døgnet. Her kan kommunen flytte hjertestarteren udenfor, så den kan hentes hele døgnet.