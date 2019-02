Varde Kommune køber hjertecentret - hvis staten betaler

Varde Kommune vil sammen med Region Syddanmark søge om midler fra Sundheds- og Ældreministeriet til at etablere et nyt sundhedshus i Varde. Til det formål har Varde Kommune nu underskrevet en betinget købsaftale for det tidligere hjertecenter, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Varde: Varde Kommune har underskrevet en betinget købsaftale på det tidligere hjertecenter på Søndermarksvej i Varde. Købsprisen lander på 16,5 millioner kroner. Købet er betinget af, at der skaffes fuld finansiering til etableringen af sundhedshuset. Finansieringen til projektet skal komme fra Sundheds- og Ældreministeriet, som har afsat en pulje på 800 millioner kroner til etablering af læge- og sundhedshuse. Det skriver Varde Kommune i en pressemeddelelse.

- I et sundhedshus får man også muligheden for at samarbejde på tværs af faglig ekspertise om de problemer, borgerne henvender sig med. Lægen vil altså bo dør om dør med kommunens specialiserede sundhedspersonale og dermed sikre et mere sammenhængende forløb for borgeren, siger Tina Agergaard Hansen, formand for Udvalget for Social og Sundhed i Varde Kommune, i pressemeddelelsen.

Bo Libergren, formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark, oplyser i pressemeddelelsen, at regionen bakker op om et sundhedshus i Varde.

