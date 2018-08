Varde Kommune investerer i bedre hygiejne

Hjælpemiddelcentralen i Varde Kommune har haft tegnebogen oppe ad lommen og investeret i en såkaldt desinfektionsmaskine, som skal bruges til at både biler og hjælpemidler, fortæller Preben Madsen, som er leder af Hjælpemiddelscentralen.

Varde: I de 25 år, Preben Madsen har været leder af Hjælpemiddelcentralen i Varde, har han aldrig oplevet, at der er nogen, som er blevet syge af de hjælpemidler, de har fået udleveret af kommunen. - Det giver os den sikkerhed, at vi er 100 procent sikre på, at det, vi afleverer, er godt nok. Der kan ikke være nogen form for usikkerhed om, at vores hjælpemidler er rene, siger Preben Madsen. Nu er der en ekstra sikkerhed med en ny maskine, der rent fysisk ikke er særlig stor, som kan stilles i både Hjælpemiddelcentralens biler samt i to rum, som der er blevet indrettet til det. Ved fyraften tændes maskinen så, og hælpemidlerne og bilerne er desinficeret morgenen efter. - I bilerne kører maskinerne tre til syv minutter, mens det tager 18 minutter i de to rum, som vi har fået indrettet til det. Vi har så valgt for nemhedens skyld, at de bliver sat i gang ved fyraften og derfor er klar morgenen efter, fortæller Preben Madsen Maskinen kører mellem to og tre gange om ugen, forklarer Preben Madsen. - Vi sætter den i gang, når rummet er fuldt, og da vi har fået indrettet to rum, kan vi gå i gang med at fylde det ene, mens det andet bliver tømt, siger han.

Den er rigtig god, når det kommer til for eksempel multiresistente bakterier. Vi kan fjerne langt flere bakterier med denne desinfektionsmaskine, så vi ikke behøver bruge så meget antibiotika, og det er alt andet lige positivt. Eric Ahrenkiel, direktør CPH Clean Air

Flere initiativer Desinfektionsmaskinen er ikke det eneste, som Hjælpemiddelcentralen overvejer at investere i. Preben Madsen fortæller, at man også er i gang med at kigge på en dampmaskine, der kan bruges til de ting, som ikke kan køres gennem vaskemaskinen. - Det kan være en el-scooter eller en gulvlift, som ikke kan komme gennem vores vaske, forklarer han. Preben Madsen forklarer desuden, at man har kigget på nye løsninger i de seneste tre år. - De maskiner, som vi blev tilbudt for tre år siden, var alt for dyre i forhold til, hvad vi ville betale. Da vi blev præsenteret for denne løsning, kunne vi se, at det var en rigtig god løsning, når det kommer til vores behov, siger Preben Madsen.