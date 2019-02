Varde Kommune hasteindkalder til ansættelsessamtaler om rengøringsjob

Varde Kommune har indgået en midlertidig aftale med Forenede Service A/S om rengøring på kommunens matrikler resten af året. I den forbindelse indbyder Varde Kommune, Forenede Service A/S og 3F til ansættelsessamtaler mandag på Varde Rådhus.

I den forbindelse kommer firmaet til at mangle cirka 70 rengøringsmedarbejdere, og derfor inviterer Varde Kommune, Forenede Service A/S og fagforeningen 3F til ansættelsessamtaler og rådgivning på Varde Rådhus (Bytoften 2, 6800 Varde) mandag den 11. februar kl. 08.00-16.00.

Gældende fra tirsdag den 12. februar varetager firmaet Forenede Service A/S rengøringsarbejdet på Varde Kommunes matrikler for resten af 2019.

Medarbejdere i klemme

Kommunaldirektør i Varde Kommune, Mogens Pedersen:

- Vi er meget tilfredse med at have indgået aftalen med Forenede Service A/S. Vi ved, at der er mange gode medarbejdere, der er kommet i klemme ved opsigelsen af aftalen med KN Rengøring. Vi vil selvfølgelig gerne hjælpe de medarbejdere, der trofast har passet deres arbejde på lovlig vis, og da vi nu selv står med et akut behov for arbejdskraft, virker det som en god løsning for alle parter.

Driftsdirektør for Forenede Service A/S, Tom Arnskov:

- Vi er glade for at kunne overtage rengøringsopgaven på kommunens mange matrikler, og vi håber, at der er mange, der har lyst til at dukke op mandag med henblik på at få et job.