Varde Kommune har foreslået en helt ny vej til Esbjerg

Det er kommet frem, at staten både vil undersøge muligheden for at udvide hovedvej 11 og muligheden for en helt ny vej. JydskeVestkysten kan nu fremlægge Varde Kommunes forslag til, hvor en ny vej kan ligge.

Varde Kommune: 21. december 2018 udarbejdede Varde Kommune et faktaark om et helt nyt forslag. I stedet for at udbygge Hovedvej 11 kan der bygges en ny vej til Esbjerg, der kan aflaste både Hovedvej 11 og Hovedvej 12. Faktaarket har JydskeVestkysten fået via en aktindsigt, og det faktaark kan forklare, at det har lydt fra folketingspolitikere, at der både skal ses på en udvidelse af Hovedvej 11 og en helt ny vej, før det bliver besluttet, hvordan op mod 400 millioner kroner skal bruge på vejforbedringer. Borgmester Erik Buhl (V) fortæller om forslaget om en ny vej: - Vi skal ikke skabe unødig uro ved borgere, der tænker, at "nu er det min ejendom, der kommer i spil". Det her er tænkt som, at inden vi tager næste skridt, så skal vi finde ud af, om vi skal det ene, det andet eller det tredje, siger han.

Kapaciteten på Hovedvej 11 Varde Kommune har i årevis ment, at der er alt for meget trængsel på Hovedvej 11 og har derfor kæmpet for, at staten gør noget for at løse problemet.I Regeringens og Dansk Folkepartis trafikplan er der afsat op til 400 millioner kroner til det formål i 2024. Indtil da skal der laves en miljøkonsekvensrapport, der kigger på flere mulige løsninger.



Meget af trafikplanen kan falde, hvis der kommer en ny regering, men lige netop vedrørende Hovedvej 11 bakker Socialdemokratiet op.

Nem adgang til havnen Der er to muligheder ved Varde i forhold til, hvor vejen kan begynde. Den skal ende øst for Kjersing, hvor der er motorvej - både mod øst og til Esbjerg havn. Dermed bliver det en relevant vej for både turister og erhvervsvirksomheder i Varde Kommune. Erik Buhl siger, at han hverken hælder mod at gøre Hovedvej 11 bredere eller mod at bygge en helt ny vej. Det må være statens miljøkonsekvensrapport, der afgør, hvad der giver bedst mening.

Nej tak til mindre forbedringer Til gengæld siger han klart, at han er imod Vejdirektoratets anbefaling om kun at lave punktvise forbedringer af vejen. Det kan ellers spare staten for op mod 250 millioner kroner, og ifølge Vejdirektoratets papirer kan det løse både trængselsproblemerne og de fleste trafiksikkerhedsmæssige problemer. - Det løser kun kortsigtet, siger Erik Buhl. Transportordfører Kim Christiansen (DF) forklarede i gårsdagens avis, at den billigere løsning stadig er i spil, selvom der er afsat 400 millioner kroner. Erik Buhl siger, at det er han klar over, og derfor vil kommunen fortsætte presset for at få en af de dyre løsninger.