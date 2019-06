Varde Kommune har delvist sagt ja til statspenge til sundhedshus

Varde: Varde Kommune har sagt ja til 11,3 millioner kroner fra staten til at lave et sundhedshus i det tidligere HjerteCenter Varde, men har forbeholdt sig retten til inden september at sige nej igen.

Det fortæller borgmester Erik Buhl (V). Også udvalgsformand Tina Agergaard Hansen (DF) fortæller, at kommunen stadig arbejder på at kunne åbne et sundhedshus.

Den oprindelige idé var et sundhedshus til 50 millioner kroner, hvor staten skulle give de 40 millioner kroner. Den plan faldt til jorden, da staten valgte kun at give 11,3 millioner kroner.

Kommunen laver en alternativ plan for sundhedshuset, og den skal sundhedsministeriet godkende, før Varde Kommune kan få de penge, der er bevilget til det oprindelige projekt. Varde Kommune arbejder på at få økonomien til at hænge sammen på trods af et mindre tilskud. Kommunen kigger også på, om der er udsigt til, at den regering, der får magten efter folketingsvalget, giver signaler om fortsat at støtte sundhedshuse.