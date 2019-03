Varde Kommune genansætter en bosætningskoordinator

Varde Kommune: En ny bosætningspolitik er på vej. Den betyder, at Varde Kommune fremover vil have langt mere målrettet markedsføring end i tidligere bosætningskampagner.

Selve politikken er ikke vedtaget endnu, da politikerne gerne vil holde et borgermøde først. Men det er besluttet at ansætte en bosætningskoordinator i foreløbigt to år. Koordinatoren skal blandt andet arbejde med at udbrede kendskabet til Varde Kommune.

Der har været en koordinator tidligere, men hun blev fyret i sommeren 2018. Dengang ønskede kommunen ikke en ny koordinator.

- Vi er måske blevet klogere af det her og har indset, at vi i bund og grund har brug for en, siger viceborgmester Anders Linde (V).

- Jeg har hørt fra Forsvaret, at de har manglet en, der kunne hjælpe deres soldater, der har skullet være herovre længerevarende, med at komme på plads og sådan nogle ting. Forsvarets folk kommer jo til kommunen, og så er det jo de nemmeste frugter at plukke, altså at få dem til at blive her.