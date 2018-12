Varde Kommune får lov af Folketinget til at udlægge 99 nye sommerhusgrunde inden for kystnærhedszonen.

Henneby: Siden 1994 har det ikke været tilladt for kommunerne at udlægge nye sommerhusområder inden for kystnærhedszonen. Men regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet vil det anderledes og har i forlængelsen af aftalen, Danmark i bedre balance, løst op for planloven.

Blandt andet ved at kommunerne kunne søge om lov til at udlægge nye sommerhusgrunde inden for kystnærhedszonen. I alt 2.187 nye sommerhusgrunde endte det med. Varde Kommune søgte om lov til at udlægge et nyt sommerhusområde lige øst for Henneby Camping. Og kommunen fik, hvad den kom efter.

- Nej hvor lækkert, siger Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik i Varde Kommune, der roser Plan & Vækst i Varde Kommune for at få ansøgningen igennem.

Han har i lang tid spurgt efter en afgørelse, som kom onsdag eftermiddag. Varde Kommune får lov til at udlægge 99 nye sommerhusgrunde øst for Henneby.