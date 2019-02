Varde: Senere i dag vil Varde Kommune melde ud, at den er ved at købe et nyt sundhedshus i Varde. I et referat fra Udvalget for Social og Sundhed står under "orientering ved direktøren":

"Indgåelse af betinget købsaftale vedr. sundhedshus. Pressemeddelelse udsendes den 20. februar".

JydskeVestkysten erfarer, at der formentlig er tale om det tidligere Hjertecenter Varde, som har været til salg gennem længere tid. Det var oprindeligt sat til salg for 48 millioner kroner, men er blevet sat ned til 29 millioner.

JydskeVestkysten følger op senere i dag.