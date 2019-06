Varde Kommune er klar med sine spareforslag - men måske bliver der ikke brug for dem

De politiske udvalg er klar med forslag, der skal indgå på den liste med spareforslag, som politikerne kan gøre brug af til budgetforhandlingerne til efteråret. Men befolkningstilbagegang i kommunen kan betyde, at der bliver brug for meget få af forslagene.

Den samlede liste med spareforslag kaldes for "råderumskataloget". Det er besluttet, at kataloget skal bestå af besparelsesforslag for i alt 25 millioner kroner om året, men politikerne har faktisk fundet forslag for lidt mere end det. Til gengæld peger de på enkelte områder, hvor de gerne vil bruge flere penge.

- Der er virkelig nogle forslag i de her kataloger, som det ikke er behageligt at gennemføre, siger borgmester Erik Buhl (V).

Varde Kommune: Politikerne er klar med forberedelserne, hvis det skulle vise sig, at der er behov for at finde besparelser ved efterårets budgetforhandlinger.

Han passer dog på med ikke at være alt for optimistisk. Sidste år så Varde Kommunes økonomi fornuftig ud før sommerferien. Efter sommerferien, da regeringen og kommunerne var blevet enige om en aftale om kommunernes økonomi, manglede Varde Kommune pludselig 100 millioner kroner over en firårig periode. Ingen kan garantere, at noget lignende ikke vil ske igen.

Kommunens befolkningstal er nemlig igen i tilbagegang. Selvom det ikke i sig selv er positivt, så har det den positive bieffekt, at kommunen får del i en pulje penge til kommuner med befolkningstilbagegang. I øjeblikket ser det ud til, at det vil give Varde Kommune 40-50 millioner kroner ekstra i 2020.

Borgmester Erik Buhl (V) håber, at der stort set ikke bliver brug for at kigge i råderumskataloget.

Mulighed for omprioriteringer

Selvom der ikke bliver brug for at finde besparelser for at få økonomien til at gå op, så kan det være, at politikerne alligevel kigger i råderumskataloget, forklarer borgmesteren.

Hvis politikerne ønsker at bruge flere penge på et område, så kan der nemlig være behov for at spare på et andet.