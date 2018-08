Varde: Ældrechefen i Varde Kommune, Thorkild Sloth Pedersen, ser ikke helt en sammenhæng mellem det påbud, som Arbejdstilsynet udstedte for cirka to år siden, og så de to påbud, som er udstedt i år på Søgården for dårligt arbejdsmiljø. Søgården er et plejehjem for 14 misbrugere i Varde.

- Ved det første påbud opfattede vi, at det drejede sig om at rette op på forholdet mellem kollegaer på stedet for at kunne håndtere de situationer, som opstod med misbrugerne. Ved det nye påbud går kritikken på, at der mangler en politik om voldsepisoder og trusler, så de håndteres ensartet. Det er vi godt i gang med at rette op, efter vi fik påbuddet i april, siger Thorkild Sloth Pedersen.

- I forhold til at der mangler et psykisk beredskab til personale, som har været ude for beboere, der dør på vagten, så må jeg sige, at vi følger de samme retningslinjer på Søgården som på kommunens øvrige plejehjem. Når dødsfald nok virker mere traumatiske på Søgården, kan det måske hænge sammen med, at beboerne, der dør, er yngre end på de andre plejehjem. Vi optimerer derfor det psykiske beredskab til personalet på Søgården, der kommer ud for traumatiske oplevelser.