Varde Kommune: 2019 er det store afbureaukratiseringsår i Varde Kommune. Kampen mod unødvendigt papirarbejde og besværlige arbejdsgange blev sat i gang ved et stævne for alle tillidsrepræsentanter i januar.

- Det var rigtig sjovt. Jeg var i en gruppe med chefer, og så var der fire tillidsrepræsentanter fra sosu-området, der fortalte om deres hverdag, og hvordan de skulle krydse af i diverse skemaer. Direktøren for området var også med, og det var rigtig interessant, for én ting er, at man ved godt, at de siger, der er meget dokumentation, men at høre i praksis, hvor de skal dokumentere, hvordan det foregår, og hvor bøvlet det kan være for dem, var virkelig tankevækkende, siger personalechef Kirsten Mørch Hansen.

Her i februar er det lederne, der skal arbejde med at fjerne eller forandre unødvendige processer, og bagefter bliver det alle de lokale med-udvalg - altså udvalg med både medarbejdere og ledere - der fortsætter arbejdet.

Kampen mod bureaukrati er en del af kommunens indsats for at blive en ombejlet arbejdsplads. Ideen er, at arbejdspladser, hvor man bruger sin tid på kerneopgaver og ikke bureaukrati, er mere tiltrækkende at arbejde på.