Varde IF tog en tredjeplads efter en svingende sæson

Vardes fodboldherrer tabte i lørdags med cifrene 8-2 til de kommende oprykkere, Næsby. Men trods nederlaget i sidste kamp og en skrantende sommersæson har Varde dog præsteret imponerende og ender med en tredjeplads i Danmarksserien samt en oprykning til Jyllandsserien for andetholdet.

- Det har været en rigtig rutsjebanesæson. Hele kalenderåret 2018 spillede vi helt vildt godt, men så røg luften ud af ballonen i 2019. Vi må erkende, at vi ikke kunne holde distancen ud over hele sæsonen.

- Næsby rykker med den her kamp fortjent op, vi må ikke lukke otte mål ind. Det er godt, at vi har ferie på tirsdag, siger træner Søren Pallesen.

Cifrene kunne indikere, at Varde blev spillet ud af banen. Det var ifølge trænerens beretninger ikke tilfældet, men de fynske angribere var langt skarpere og udnyttede konsekvent de fejl, som Varde-spillerne begik.

Varde: For to en halv måned siden kæmpede Varde side om side mod Næsby om oprykningspladsen til 2. division, men i sæsonens sidste opgør fik Varde storsmæk og tabte kampen med 8-2 efter stillingen 3-0 ved pausen.

Oprykning til andetholdet

Selvom Søren Pallesen og hans spilere er skuffede over nedturen fra toppen af puljen og det store nederlag til Næsby i sidste kamp, så må man ifølge Søren Pallesen huske på, at Varde IF's herreafdeling stadig har haft en god sæson.

Målsætningen inden sæsonen var, at man kunne se sig godt tilfreds med en top-3 placering. Og nummer 3 blev Varde efter sidste spillerunde var afviklet. Derudover har andetholdet også imponeret i denne sæson, og de sikrede sig i lørdags en oprykning til Jyllandsserien.

- Serie 1, der nu skal spille i Jyllandsserien, er alle lokale Varde-drenge som har kørt oprykningen i hus. Det kommer til at gavne os alle og især truppens bredde, at andetholdet har vist så højt et niveau, siger Søren Pallesen.