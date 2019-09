Varde IF skal holde fast i toppen i svær udekamp

Fodboldherrerne fra Varde IF spiller fredag ude mod Kolding B, hvor der skal point på kontoen for at følge med de andre tophold. En af holdets profiler, Nicolaj Andreasen, 25 år, forventer en svær kamp.

Fodboldsæsonen er godt i gang, og Varde IF ligger fire point efter Danmarksseriens førerhold, Svenborg-Oure, efter fem kampe. Fredag drager vardenserne østpå for at møde Kolding B, der har haft en svær sæsonstart og derfor også har brug for en sejr. Nicolaj Andreasen er med over 100 førsteholdskampe en af Vardes største profiler. Han har mødt fredagens modstander mange gange og forventer en svær kamp, på trods af hjemmeholdets middelmådige start. - Det bliver en tæt kamp mod et hold, der er gode til at ødelægge modstanderens spil, siger Nicolaj Andreasen.

Hjemvendt fra EfB Nicolaj Andreasen har som mange andre på Vardes hold en fortid i EfB, men skiller sig samtidig ud ved at have spillet hele sin barndom i Varde, hvor han også er fra. Han vendte hjem til barndomsklubben efter et ophold hos de blå-hvide i ungdomsårene, og er nu en af holdets mest erfarne spillere. På trods af sin store rutine, er han stadig opsat på at forbedre sit spil. - Jeg vil gerne blive bedre til at styre spillet, så jeg kan sætte et større præg på kampene, siger Nicolaj Andreasen. Han ser gode takter i holdets præstationer i indeværende sæson, hvor Varde IF i de seneste to kampe har scoret seks mål. Der er dog også gået seks mål ind. - Det kommer til at se rigtig godt ud, hvis vi bliver lidt skarpere i begge felter, siger Nicolaj Andreasen.

Ikke et ord om oprykning Varde IF lå længe til oprykning i sidste sæson, men glippede den store triumf efter en skidt periode til slut. Nicolaj Andreasen er derfor også påpasselig med at tale om denne sæsons målsætning, men håber, at Varde igen kan spille med om de sjove placeringer. - Der kan nå at ske meget endnu, men det er klart en forhåbning at kunne spille med i toppen så længe som muligt, siger han. Kampen spilles fredag klokken 18 på Mosevej Sportsplads i Kolding.