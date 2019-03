Varde HK spiller skæbnesvanger kamp om overlevelse

Med en sejr over Hvinningdal i sidste uge har Varde HK's håndboldherrer stadig en spinkel chance for overlevelse i 3. divisionen. Men de kommer på en svær opgave mod topholdet SGI, som de skal vinde over, og ikke engang med det udfald har Varde skæbnen i egne hænder.

Sidste torsdag vandt Varde HK's herrer 28-25 over Hvinningdal på hjemmebane, og er med to kærkomne point på kontoen stadig med i kampen om at undgå nedrykning til Jyllandsserien. Det kræver en sejr i sidste kamp mod SGI, samt at Mejdal ikke får point i deres kamp mod Ikast på lørdag.

- Vi er realistiske, og på nuværende tidspunkt betragter vi os selvsagt som nedrykkere. Men bolden er rund og alt kan ske, og jeg tror på at hvis vi kan finde samme gode spil som fra vores to sidste kampe så kan vi overraske SGI, siger holdets træner Kim Olesen.

Kim Olesen regner med at nerverne vil være uden på tøjet for nogle af Vardes spillere på søndag, men forklarer at holdet generelt er afklarerede med en nuværende udsigt til nedrykning:

- Hvis vi rykker ned, har vi simpelthen bare ikke spillet godt nok. Og det synes jeg er en sund indstilling at have, hvis vi skal rykke os i fremtiden, siger Kim Olesen.

Næste og sidste gang Varde HK skal i aktion er på torsdag mod SGI-Håndbold. Modstanderne fra Guldager ligger på en 2. plads med 18 vundne og blot 3 nederlag, men har inden opgøret ikke noget at spille om. Derimod er alt sat på spidsen for Varde, der skal gå sejrrige fra opgøret.

Kampen spilles torsdag klokken 20.00 i Guldagerhallerne, og håndboldherrerne får brug for al den opbakning de kan få.