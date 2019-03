Varde HK forbereder sig på to vigtige overlevelseskampe

Varde: Der er pres på håndboldherrerne fra Varde HK's 3. divisions hold. I søndags spillede de et blodbad af en nedrykningsgyser mod Mejdal som endte uafgjort 21-21. En kamp, der helst skulle have været vundet.

Varde kæmper netop med Mejdal om 10. pladsen, som udløser en playoffkamp mod en oprykkerkandidat, frem for en direkte nedrykning. For at overhale Mejdal og kunne have skæbnen i egen hånd, skal Varde HK vinde de sidste to kampe, og håbe på at Mejdal ikke får point.

Trods presset og en nuværende udsigt til nedrykning, forklarer holdets træner Kim Olesen, at det kun yderligere motiverer drengene:

- Moralen på holdet er høj, og vi har alle den indstilling, at vi lige så godt kan kæmpe røven ud af bukserne, frem for bare at stå og se til, siger Kim Olesen.

Kim Olesen erkender dog at opgaven foran dem bliver svær, idét modstanderen i sidste kamp, SGI-Håndbold Esbjerg, kun har tabt to kampe i hele sæsonen.

Næste kamp for håndboldherrerne er torsdag aften på hjemmebane mod Hvinningdal IF, som Varde HK spillede uafgjort mod på udebane, sidst de to hold mødtes. Alt er på spil for drengene, for hvis de ikke vinder på torsdag, er nedrykningen en realitet.

Kampen spilles torsdag aften kl. 20.15 i Lerpøthallen, Varde Fritidscenter.