Varde Gymnasiums første rektor er død

Studielektor emeritus, Claus Friisberg, Nøddelunden 90, Varde, skriver følgende mindeord om Morten Müller 1929-2019: Det var med stor sorg, at jeg og mange andre modtog budskabet om, at Varde Gymnasiums rektor 1968-1993, Morten Müller, var afgået ved døden om aftenen 28. august, kort efter at han havde kunnet fejret sin 90 års fødselsdag i venners og familiemedlemmers lag. Fejringen af denne runde fødselsdag lå ham meget på sinde, og det var en stor glæde for ham, at han kunne gennemføre projektet. I det hele taget var Morten Müller aktiv til det sidste i arrangementer, der blev afholdt på hans gamle skole, Varde Gymnasium, hvad enten det drejede sig om skolebal og -komedie, frokoster arrangeret af lærerkollegiet eller kulturelle arrangementer - som for eksempel fremvisningen af filmen om maleren Hans Tyrrestrup i Varde Gymnasiums musikhus så sent som den 20. august. Morten Müller havde en særlig relation til kunstneren, hvis fader han havde været kollega med på Esbjerg Statsskole 1954-1969. De havde udviklet et venskab, som også Hans, der var ansat som lærer i dansk og idræt på Varde Gymnasium 1972-1994, blev omfattet af. De første 25 år af Morten Müllers liv foregik i Aarhus, hvor hans fader, der var tidligere Jyllandsmester i boksning, var adjunkt og lektor på Aarhus Katedralskole med undervisning i engelsk og idræt. Morten Müller blev nysproglig student fra dette gymnasium med dets mange dygtige lærere i 1948, hvorefter han straks påbegyndte et studium ved Aarhus Universitet med nordisk litteratur som hovedfag og engelsk som bifag. Undervejs var han en tid på studieophold i Island. Han fortalte mig engang, at da han skulle betale en hel krone for at bruge garderoben, tænkte han ved sig selv: "Det er dog et forfærdeligt land!" Det var dengang, et rundstykke i Danmark kostede 10 øre.

Under sine studier var det først og fremmest den sproglige side af fagene, der havde Morten Müllers interesse. Det var der, hans evner lå, og de var store. Efter færdiggørelsen af sin embedseksamen søgte Morten Müller en adjunktstilling på Esbjerg Statsskole og fik her lejlighed til at gøre tjeneste under tre rektorer, der alle på hver deres måde kom til at præge ham: Thure Hastrup 1954-56, Jens Ahm 1956-1965 og Gudmund Jensen 1965-68.

Ved siden af undervisningen af mellemskolelever (inklusive mig selv og Hans Tyrrestrup i engelsk 1956-1960) og gymnasieelever havde Müller forskellige hverv - først som gårdvagt, siden som boginspektor og til sidst som administrativ inspektor. Dem løste han særdeles pligtopfyldende og effektivt. For mig som elev var det tydeligt, at Morten Müller og andre unge kolleger, der var blevet ansat nogenlunde på samme tidspunkt som ham, stod for en anden linje i forhold til eleverne end den, der nok hidtil havde præget skolen: Der skulle godt nok være disciplin, men gammeldags autoritære metoder skulle man væk fra. I løbet af den tid Morten Müller var på Esbjerg Statsskole slog denne linje mere og mere igennem. I sit tætte samarbejde med rektor Gudmund Jensen lærte Morten Müller, at det var vigtigt, at man fulgte reglerne til punkt og prikke. På Esbjerg Statsskole lærte Morten Müller, der også underviste i drengeidræt, sin idrætskollega Kirsten Balle, der udelukkende havde timer med pigerne i idræt, at kende. Han omtalte hende altid med stor respekt over for os elever. Det skulle vise sig, at dette dækkede over noget mere end respekt, da han giftede sig med hende i 1961, efter at hendes mand var gået bort.

Da Müller blev ansat som rektor for det nye Varde Gymnasium 1. maj 1968, vendte Kis Müller, som hun i almindelighed blev kaldt, tilbage til sin fødeby Varde som adjunkt og lektor på det gymnasium, hvor hendes mand var rektor. Ægteparret fik stillet en tjenestebolig til rådighed, Carolinelund, tidligere beboet af direktøren for Varde Stålværk. Da tjenesteboliger sang på sidste vers, købte de boligen af amtet i 1988. Her blev de så boende, indtil Kis Müller døde i 2011, og Morten senere solgte den for de sidste tre år af sit liv at bo på plejehjem i Ølgod. Som rektor havde Morten Müller mange gode egenskaber. Han var en fortræffelig administrator, der hurtigt og effektivt fik arbejdet fra hånden. Hans meddelelser på opslagstavlen på grønt papir var altid forfattet kortfattet, rammende og præcist. Meget kunne man overse på denne opslagstavle, men ikke Müllers beskeder. Han forstod at sammensætte et lærerkorps af solide typer, der ikke var alt for flyvske, og som kunne samarbejde med hinanden. Som den humanist han var, ønskede Morten en mere fri, mindre autoritær tone. Da den første skolesekretær, der blev ansat, Ingrid Nielsen/Rosendal, der havde været vant til at tiltale dommeren som dommer, overførte denne skik til rektor Müller, blev de på Müllers initiativ enige om, at hun blot skulle sige du eller Morten. Som skoleleder lagde Müller vægt på, at de store beslutninger blev taget efter fælles drøftelse i enten lærerrådet eller i samarbejdsudvalget. Her var han til gengæld god til at få sine ønsker igennem. Når der var modstand imod en af hans ideer, kunne han gøre møderne i samarbejdsudvalget meget lange med det resultat, at alle til sidst gav sig, men den, der gav sig mindst, var nok Müller. Morten skabte en høj arbejdsdisciplin i sit lærerkorps. Det gjorde han ved selv altid at passe sit arbejde uhyre samvittighedsfuldt: Han forventede, at lærer og elever kom til tiden og bidrog selv hertil ved altid om morgenen at stå ved indgangen, hvor han - dog uden at kommentere det - bemærkede, hvilke lærere og elever der kom for sent. Han lagde stor vægt på, at alle lærerne kom til stede ved lærerforsamlings- og lærerrådsmøder. Meldte man afbud til et lærerforsamlingsmøde, skulle man have en god grund, hvilket jeg selv fik at mærke en enkelt gang, da jeg hellere ville overvære en koropførelse, som min datter deltog i, end deltage i et lærerforsamlingsmøde. I første omgang faldt det ikke i god jord hos Müller, i næste omgang kunne han dog godt se, at man kunne have visse forpligtelser som far, som ikke bare kunne tilsidesættes. Det skal dog ikke skygge for, at Müller godt kunne være omsorgsfuld. Da jeg i skoleåret 1971- 72 bad om fri for at gå op i teori til køreprøven, spurgte han mig bagefter, hvordan det var gået. Han blev ret forbavset, da jeg måtte fortælle ham, at jeg var dumpet (jeg bestod senere), men trøstede mig så med, at han, da han i toget mødte sin gamle professor Peder Skautrup, der var en meget lærd mand, havde denne fortalt ham, at han aldrig havde kunnet bestå til køreprøven. Keine Hexerei, nur Behändigkeit: Du dumper til køreprøven, altså er du en lærd mand. Morten ønskede ikke at overføre de traditioner, man havde på Esbjerg Statsskole til Varde Gymnasium. Omgangsformen skulle præges af, at vi alle var kolleger. Han var godt nok lederen, men ønskede ikke at anbringe sig på nogen piedestal; han ville være i øjenhøjde med både kollegerne og eleverne. Den grå hverdag, som nok var den, Morten foretrak, skulle af og til afbrydes af store arrangementer: Det kunne være fællesarrangementer, det kunne være temadag, hvor alle eleverne for eksempel med udgangspunkt i filmen Out of Africa arbejdede med forskellige aspekter af europæernes møde med Afrika, afrikansk levevis og lignende. Det arrangement, Morten lagde flest kræfter i, var nok samarbejdet med et gymnasium i Schwerin i DDR i tiden efter murens fald i 1989. Lærere fra Schwerin besøgte Varde Gymnasium og lærere og omvendt. Ved den lejlighed kom det frem, at Morten Müller ikke alene talte engelsk; han talte også et udmærket tysk. I det hele taget var Morten Müllers evner på det sproglige område store: Det første par år, da skolen manglede en latinlærer, underviste han også i latin. Efter skolens første år kom han udelukkede til at undervise i engelsk. Morten var nok et ret privat menneske, som de færreste kom rigtig tæt ind på livet af. Han fortalte mig engang ved en elevfest, som både han og jeg deltog i, at en af eleverne pågående havde spurgt ham, om han troede på Gud. Det havde han ikke villet svare på, betroede han mig, vel også for at få at vide, hvad jeg mente. Jeg gav ham selvfølgelig fuldstændig ret. Morten brød sig vist ikke om den udvikling, gymnasiet kom ind i med de overenskomster, man fik fra slutningen af 80'erne, hvorefter ledelsen skulle til nøje at gøre op, hvor mange timer den enkelte lærer brugte på de forskellige opgaver. I virkeligheden anså han vel egentlig lærergerningen som et kald, hvor alle ydede noget til fællesskabet. Han brød sig heller ikke om - som man har en tendens til i vore dage - i den grad at fremhæve og hylde vinderne. Vi er alle lige for Vorherre. Varde Gymnasium har meget at takke sin første rektor, Morten Müller, for.