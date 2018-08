Varde Guld & Sølv skifter ejer

4-5 sygedage på 46 år

I løbet af alle årene, inklusive sine år som ansat, det vil sige 46 år på arbejdsmarkedet i alt, har hun kun haft fire-fem sygedage. Engang som ung et par dage med en forstuvet fod, og for tre år siden, efter en studietur til Thailand med Danmarks Guldsmedeforbund, et par dage med svær lungebetændelse.

- Det gode af det blev, at jeg lovede mig selv, hvis jeg overlevede, så ville jeg stoppe med at ryge, siger hun.

Sådan gik det, og Thailandsturen blev i øvrigt skelsættende på endnu en måde. Det var nemlig her, Mette Vedding Nielsen, en ung kollega fra Grindsted, kontaktede hende for at købe Varde Guld & Sølv.

- Mette kom til mig og sagde, at hun var interesseret i butikken, som hun syntes var meget spændende. Hun bad om, hvis jeg havde mulighed for det, at blive ansat inden, så hun kunne lære den at kende, siger Sinne Gammeljord.

Den ny ejer har på den måde lært sin kommende butik at kende igennem tre år, og fra den 1. oktober er det hendes.