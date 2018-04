Varde Golfklub tager i træningslejr på Himmerland Golf og Spa Resort

Varde: Når de økologiske køer den kommende weekend bliver sendt på græs, mens deres konventionelle artsfæller må stå hele året spærret inde i stalden, sender Varde Golfklub også sine mest talentfulde spillere - 28 stk. - på træningsbanen. Og sammenligningen er ikke helt tilfældig, lyder det fra holdleder for Varde Golfklubs bedste herrespillere, Jan Christensen.

- Nu har spillerne sammen med cheftræner Jacob Tranberg og hans assistent Nicolaj Viuff gennem de sure vintermåneder trænet de basale slag i udslagsrummet på golfbanen, holdt den fysiske form ved lige i fitness rummene, så nu glæder de sig for alvor til at komme på rigtigt græs og træne de mere tekniske detaljer, så formen indfinder sig før de første divisionsmatcher 5. og 6. maj, fortæller Jan Christensen i en pressemeddelelse.

Selve spillet og træningen er selvfølgelig vigtig, lyder det fra Birthe Skrydstrup Kristensen, formand for sportsudvalget, men det sociale på en sådan træningslejr har også stor betydning.

- Som nyvalgt formand har jeg valgt at deltage i træningslejren - dels for at lære de unge mennesker bedre at kende, men også for at byde ind med de erfaringer, jeg har, siger Birthe Skrydstrup Kristensen. /exp