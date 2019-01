En ny forpagter skal kunne identificere sig med hele tanken omkring projektet. Blandt andet at den store pavillon skal kunne udlejes til en pris på niveau med, hvad det koster at leje et telt i haven.

Han oplyser, at der endnu mangler et par småting før den fysiske indretning er færdig.

- Det er ikke lykkedes os at finde den rigtige person, eller det par, vi ønsker, skal stå for forpagtningen af Varde Garten. Mange har henvendt sig og interessen er stor, men vi vil have én, der kan identificere sig med værdierne og tankerne omkring stedet, fortæller Poul Erik Bech.

Åbningen af Varde Garten er dog lige på trapperne.

- Vi holder en officiel åbning, også selvom vi ikke har fået en forpagter, så indenfor nær fremtid slår vi dørene op, lover Poul Erik Bech, der oplyser, at tanken er, at eksempelvis pavillonen med plads til cirka 140 gæster skal kunne udlejes til samme pris, som det koster at opsætte et telt i haven.

- Vi synes, der er behov for smukke lokaler til bryllupper, fødselsdage eller andre begivenheder. Smukke rammer som prismæssigt skal være tilgængelig for alle. Om man selv vil stå i køkkenet og lave mad, eller lade vores krostue Von Lügenhals stå for alt, det må folk selv om, siger ejeren, der har indrettet Varde Garten med alt fra bestik til glas, porcelæn, kunst og møbler i en meget høj kvalitet. Og han tilføjer:

- Jeg tror på, at når folk lejer noget der er smukt, så passer de ekstra godt på det, så jeg er ikke nervøs for hærværk. Det næste større fremtidsprojekter bliver at få åbnet Kræmmerpassagen og finde butikker til de tomme kvadratmeter.