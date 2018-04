Varde Engroslager flytter og bygger nyt for 12 millioner kroner

Om knap et år kan hun danse i 150 kvadratmeter nyt køkken, kontorer og personalerum.

- Undskyld, må jeg komme forbi. Jeg er nødt til at komme på toilet, siger en kvindelig ansat, som sniger sig gennem køkkenet, hvor interviewet foregår.

Derudover har de et koncept med service og udstyr til sommerhuse, som nu også eksporteres via et samarbejde med IDdesign Project i Varde. Og så har de en god og gammeldags isenkramforretning med alt til huset og den store fest og et veldækket bord.

- Webbutikken er eksploderet. Den kan næsten ikke være i computeren, siger Vibeke Kristensen, som tilføjer, at tre medarbejdere udelukkende arbejder med webbutikken.

- Det er helt surrealistisk, udbryder Vibeke Kristensen med tanke på begyndelsen for 21 år siden, da de købte virksomheden, som dengang hed P. C. Trading.

Og nu går den simpelthen ikke længere, hvorfor ægteparret Vibeke (54) og Kjeld Kristensen (57) tager et meget stort skridt i livet. De har købt grunden mellem Hjortshøj Party Service og Superdæk, hvor de opfører 1.600 kvadratmeter ny butik og lager. 1.000 kvadratmeter mere end i dag. Den samlede pris løber op i 12 millioner kroner eksklusive moms. Og den nye butik åbner i begyndelsen af januar næste år.

Varde/Næsbjerg: I flere år har Varde Engroslager på Gellerupvej været ved at gå ud af sit gode skind. Succesen er langt større, end de nuværende lokaler kan rumme.

Varde Engroslager har købt en grund ud til Esbjergvej og mellem Hjortshøj Party Service og Superdæk. Her bygger JM Byg for Varde Engroslager et nyt domicil på 1.600 kvadratmeter. Selve butikken og showroom bliver på 400 kvadratmeter. Et åbent erhvervslager på 700 kvadratmeter. Køkken, kontorer og personalerum på 150 kvadratmeter. Pakkerum på 100 kvadratmeter og en afdeling for servicepakker på 250 kvadratmeter. Den nuværende bygning på Gellerupvej sættes til salg.

Nye varer

Varde Engroslager har så stor succes, at kassekreditten er i nul. Og mens Vibeke Kristensen flere gange har presset på for at flytte til noget større, så har Kjeld Kristensen været mere tilbageholdende. Men nu er han overbevist. Også af Danske Andelskassers Bank i Varde, som en helt nødvendig sparringspartner.

- Vi skal tænke på fremtiden, og for at vi kan holde på medarbejderne, siger Kjeld Kristensen.

I dag er pladsmanglen så stor, at deres varelager mere eller mindre er det samme som selve butikken. Og med 4.500 varenumre er det faktisk et problem, når en større del af forretningen er til hele landet og nu også udlandet. Det vil et nyt, 700 kvadratmeter stort erhvervslager råde bod på.

- Det bliver så fedt, og så skal jeg have købt nye varer, lyder det med smil i øjnene fra Vibeke Kristensen.