Steen Holm Iversen (LA) mener, at der er behov for en whistleblowerordning. Han tror ikke, at alle medarbejdere tør skrive til topledelsen på rådhuset eller aflevere et anonymt brev i rådhusets postkasse. Arkivfoto: Morten Nielsen

På baggrund af et forslag fra Steen Holm Iversen (LA) skal byrådet på tirsdag afgøre, om Varde Kommune skal have en whistleblowerordning. Venstres gruppe er - meget usædvanligt - stillet fri til at stemme, som de enkelte byrødder vil.

Varde Kommune: Ansatte i Varde Kommune skal have mulighed for at skrive til en uvildig part, hvis de oplever noget, som eksempelvis er kriminelt, eller hvor der er brud på kommunens egne regler. Det mener Steen Holm Iversen (LA), der stiller forslaget om en whistleblowerordning i byrådet. Det skal behandles på tirsdag.

Der er ansatte, der giver udtryk for, at de faktisk ikke tør ytre sig med kritik. Derfor er det vigtigt, at vi giver vores ansatte en mulighed for at påpege eventuelle kritisable eller direkte lovstridige forhold eller forhold, hvor vi ikke har opført os ordentligt som kommune. Steen Holm Iversen (LA)

Økonomi Steen Holm Iversen skriver i sit forslag, at man ved flere revisions- og konsulenthuse kan købe sig til en whistleblowerordning for et årligt abonnement på mellem 30.000 og 50.000 kroner om året, hvorefter der betales en timepris i forhold til håndtering af indkomne sager.

Borgmester: Det har vi allerede Venstregruppen er blevet stillet fri, og der vil være venstrefolk, der stemmer både for og imod Steen Holm Iversens forslag, oplyser borgmester Erik Buhl (V). Selv stemmer han imod. - Vi skal bygge mere tillid ind i systemet. Vi har meget åbent sagt, at har man ikke lyst til at aflevere en kritik til nærmeste leder, så kan man gøre til kommunaldirektør, borgmester eller fagdirektør, siger han. Han mener også, der er mulighed for at aflevere kritik anonymt. For eksempel kan man aflevere et brev stilet til borgmesteren i Rådhusets postkasse, mener han. Han påpeger, at der er kommet flere henvendelser gennem tiden, som har ført til, at der er blevet rettet op på noget kritisabelt. - Jeg er ikke overbevist om, at alle af vores ansatte er trygge ved hverken at skrive til en eller anden anonymiseret postkasse eller gå til sin nærmeste leder eller chef. Det er ikke det billede, jeg er stødt ind i, og det er ikke det, jeg har hørt, svarer Steen Holm Iversen. Han henviser til, at han har oplevet kommunalt ansatte, der ikke tør fortælle om kritisable forhold, og der er ansatte, der ikke vil tale med ham, fordi han er kommunalpolitiker.

Dyrt? Borgmester Erik Buhl (V) synes ikke, at der er behov for at give kommunen en ekstra udgift på cirka 50.000 kroner om året. - Så kan du holde det op imod de millioner, vi har brugt på at rette op i Tippen-sagen, og de mange tusinder, formodentlig millioner, vi bruger på at håndtere klagesager fra borgerne, svarer Steen Holm Iversen. Han mener, det kan være dyrt at lade være, fordi en whistleblowerordning giver muligheden for at få rettet op på ting, før de løber af sporet.