Varde Byråd får en på snuden for studehandel om natur

Miljø- og Fødevareklagenævnet underkender Varde Byråds beslutning om at tillade juletræsproduktion inden for åbeskyttelseslinjen i Sig.

Sig: I en utvetydig kendelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, så handlede flertallet i Varde Byråd forkert, da 14 Venstre-medlemmer og to medlemmer fra Dansk Folkeparti indgik en studehandel om natur i ådalen ved Sig.

Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver byrådets beslutning fra 2014 om at tillade en lodsejer at plante 11,15 hektar med juletræer inden for åbeskyttelseslinjen på 150 meter. Det er ikke lovligt ifølge Naturbeskyttelsesloven.

Studehandlen gik ud på, at lodsejeren ikke ville plante energipil i ådalen, som faktisk er lovligt. Men kun på den betingelse, at vedkommende så fik lov til at plante juletræer indenfor åbeskyttelseslinjen.

Men man kan ikke handle med naturen. Og derfor påklagede Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Varde byrådets beslutning og fik ret. Som lokalformand Merete Vigen Hansen skrev:

- Det må vel være kommunens fremmeste opgave at sørge for, at lovgivningen bliver overholdt, og at alle behandles lige i forhold til loven.

Og sådan endte det.

- Jeg respekterer naturligvis afgørelsen. Og det er min opfattelse, at lodsejeren ikke vil føre en klagesag, siger Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik.

De konservatives Niels Christiansen har sammen med Socialdemokratiet hele tiden råbt vagt i gevær. Hidtil for døve Venstre-øren på nær Stig Leerbeck (V), der ikke stemte for beslutningen.

- Det var en meget forudsigelig afgørelse. Man kan ikke dispensere fra loven ved at handle med naturen og presse myndighederne, siger Niels Christiansen.