Varde Bueskytte Klub tilbyder olympisk konkurrence for skolebørn

Fra skole til forening

- Skole OL Bueskydning egner sig rigtig godt til at skabe sammenhæng mellem skolen og foreningslivet. Udsigten til at kvalificere sig til en spændende finaledag er et godt skridt på vejen mod at inspirere og motivere børn til at dyrke idræt. Mere idræt, bevægelse og i særdeleshed Bueskydning skal nemlig ind i folkeskolen, og ikke mindst i Varde kommune bør idrætten få en endnu mere markant plads på børnenes skoleskema. I Varde bueskytte laug glæder vi os derfor til at støtte op om dette arbejde til glæde og gavn for børn og unge i Varde kommune, siger træner i Varde Bueskytte Klub, Michael Højgaard, i en pressemeddelelse.