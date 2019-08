Varde Biblioteker til demente: Man skal ikke glemme at have indhold i livet

- Selvom man bliver ramt af demens, er det vigtigt at holde sig i gang og fortsat deltage i aktiviteter. Det kan være med til at forhale sygdommens symptomer, og lige så vigtigt: at give en oplevelse af indhold i livet, siger formand for social- og sundhedsudvalget i Varde, Tina Agergaard Hansen, i en pressemeddelelse.

Billeder og litteratur i fællesskab

Deltagerne kan gå om bord i alt lige fra digitale hjælpemidler og fotobilledbøger, der stimulerer hukommelsen, eller de kan låne aktivitetskasser med forskellige former for gensynsglæde med hjem, hvor de i fred og ro kan tale sammen om de ting, der for mange er forsvundet ind i glemmebogen.

For de læseglade er der arrangeret guidet højtlæsning eller fælleslæsning, hvor man sammen i grupper kan genopleve litteraturens guldklumper.

- Hvis man har været vant til at læse meget, inden man blev ramt af demens, kan det være et stort tab ikke længere at kunne læse bøger. Fælles læsegrupper er for mange en god måde, fortsat at kunne dykke ned i litteraturens verden - til trods for demens, fortæller Tina Agergaard Hansen.