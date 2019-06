Et markant flertal i Varde Byråd besluttede tirsdag aften, at arbejdstiden skal være røgfri i Varde Kommune fra 1. januar.

- For os handler det om børnene, og der ses desværre en stigning i antallet af unge rygere, sagde A. C. Hoxcer Nielsen (S).

- Det er et udtryk for hjælp, at man indfører sådan en rygepolitik, sagde gruppeformand Henrik Vej Kastrupsen (L).

Fra flertallets side var argumenterne meget enslydende. De erkendte, at med forslaget ofrer de lidt af de ansattes personlige frihed, men de mente, at forslaget var til gavn for både de ansattes sundhed og til gavn for de unge, som måske ikke begynder at ryge, når de ikke ser andre ryge. Både Stig Leerbeck (V) og Holger Grumme (R) sammenlignede det med indførslen af sikkerhedsseler, som også kostede på den personlige frihed, men har reddet liv.

Varde Kommune: Det er et næsten enigt byråd, der fra 1. januar forbyder sig selv og kommunens ansatte at ryge i arbejdstiden. Kun Julie Gottschalk (DF) og Steen Holm Iversen (LA) stemte imod, og de argumenterede begge for, at de syntes, forslaget var ugennemarbejdet. De argumenterede ikke imod et rygeforbud.

Røgfri Arbejdstid betyder for mig, at jeg efter næsten 42 års ansættelse kan blive fyret, fordi min arbejdsgiver ikke accepterer den måde, som jeg lever mit liv på!! Det er ganske enkelt rystende og gør mig rigtig ked af det!

Ugennemarbejdet

Steen Holm Iversen og Julie Gottschalk mener, at der er alt for mange uklarheder i politikken. For eksempel mener Steen Holm Iversen ikke, at det er helt klart, hvornår man regner folk for at være på arbejde eller for at have fri.

- Vi har behov for at reflektere en smule over de gråzoner, sagde han.

Julie Gottschalk påpegede, at det kaldes et rygeforbud, men at snus også er inkluderet. Så burde det hedder tobaksforbud, mente hun. Og hvad med tyggetobak?, spurgte hun.

- Det her er gået lidt for hurtigt, sagde hun.