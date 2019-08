Varde Å dag venter op til 10.000 gæster

Varde Å: Engagerede borgere i Hodde, Billum-Ho, Janderup og Varde byder søndag 18. august for syvende gang besøgende på en oplevelsesrig dag langs Varde Å.

Programmet langs de fire "å-byer" er tæt, for der er meget at vise frem på de seks timer fra 10-16. Konkurrencer, sejlads på åen, kunsthåndværk i alle afskygninger og en perlerække af smagsprøver fra en stribe gourmetproducenter af lokale fødevarer gør dagen til sjov og autentisk markedsføring af dagliglivet i turistbaglandet.

I 2018 nåede 9.000-10.000 besøgende - heraf en stigende andel tyske gæster - at opleve dele af det righoldige program.

I år er der særlig fokus på signalkrebsen med en 24-timers fiskekonkurrence i Hodde og Varde; og på havnepladsen i Varde kan man møde repræsentanter for autocamperfolket. Sejlsportspladsen arbejder nemlig for at åbne en plads til netop den form for ferieturisme, der hastigt vinder frem.