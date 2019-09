Vandrør sprang læk: Beboer frygtede for trafikanters sikkerhed i vandinferno

Varde: Jens Jessen, journalist med på bopæl på Gellerupvej i Varde, var søndag morgen ude at lufte hund. Omkring klokken 08.15 returnerede han til området ved bopælen, og i løbet af de få minutter, han var væk, var området gået fra tørt til oversvømmet.

- Det var tydeligt, at der var sprunget et vandrør midt i kørebanen, siger Jens Jessen.

Det boblede op med sand og andet på kørebanen på Gellerupvej. Jens Jessen vurderede, at der var risiko for underminering - altså at en bil på vej ud til golfklubben risikerede at forsvinde i et hulrum under asfalten.

- Min kone og jeg stod på vejen og anbefalede, at trafikanterne tog en omvej, siger Jens Jessen.

Imens blev et nødnummer til Din Forsyning taget i anvendelse, og før middag var arbejdet med at udbedre vejen i fuld gang.

- Her var vi uden vandtryk i tre timer, siger Jens Jessen.

Men vandet er altså kommet igen.