Vandal forsøgte at bryde gammel kirkedør op med vinkelsliber

Årre: Med en vinkelsliber blev der natten til torsdag forsøgt at bryde ind i Årre Kirke. Det kom der ikke noget godt ud af - kun at en kirkedør i en middelalderkirke blev ødelagt med vinkelsliberen. Kirken vurderes at være opført imellem 1100 og 1250, dog er døren nyere.

- Men det er en meget gammel dør, som er bevaret gennem de seneste mange renoveringer af kirken, siger Thyge Nielsen, som er næstformand i menighedsrådet og kirkeværge i Årre.

Der blev skåret nogle gamle hængsler af støbejern over. De skal nu repareres af en specialist. Der er skal også en specialist til at reparere selve trædøren. Thyge Nielsen har ingen anelse om, hvad disse reparationer løber op i, men det er dyrt, fordi døren er så gammel.

Han understreger, at hvis det var lykkedes at komme ind i selve kirken, så havde der ikke været noget af særlig værdi. Kirkesølvet opbevares på et sikkert sted.

For cirka to uger siden var indbrud i kapellet. Her blev der stjålet en kandelaber i tin.

Thyge Nielsen ærgrer sig meget over indbruddene. Der var i øvrigt også indbrud i kirken for cirka halvandet år siden.

Indbrudsforsøget natten til torsdag er anmeldt til politiet.