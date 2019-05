Valgmøde for handicappede: Hvorfor skal Søren bo på plejehjem?

Søren Holt vil rigtig gerne flytte tilbage til et bofællesskab i stedet for at skulle bo på plejehjem. Han ønskede folketingspolitikere, der ville stoppe besparelserne på handicappede. Foto: André Thorup

På et valgmøde for handicappede spurgte Søren Holt til, hvordan det kan være, at han må bo på plejehjem, fordi der ikke er personale nok til, at han kan bo i et bofællesskab.

Varde: Søren Holt bor på Carolineparken. På hans tidligere bofællesskab var det ikke muligt at få hjælp mellem klokken 21 og 7. - Jeg vil hellere bo i bofællesskab og få mere hjælp derude, sagde han tirsdag eftermiddag på et valgmøde for handicappede. Så hans spørgsmål til kandidaterne var, om de kunne få stoppet besparelserne, så han kunne bo, hvor han ville.

Jeg er ked af, at I bliver ved med at spare. Søren Holt

Panelet havde sympati for Søren Holts situation, og alle syntes, at der skulle være mere tid for plejere på handicapområdet. Forskellen gik mest på holdningen til, om det er muligt samtidig med skattelettelser. Foto: André Thorup

Meget sympati Søren Holt mødte meget sympati fra kandidaterne, der alle på forskellig vis ønskede at hjælpe ham. - Hvis det stod til mig, skulle du bo, hvor du godt ville bo, sagde Morten Filipsen (NB). - Vi har fået lavet et system, hvor mennesket skal passe til systemet, og det går bare ikke, sagde Tina Brixen (AL). Merete Mogensen (KD) talte for at gøre det til en ret, at man som handicappet selv kan vælge, hvor man vil bo, og så må hjælpen følge med. Noget lignende sagde Niels Ole Beck (S), der fortalte, at bofællesskaber for handicappede stod hans hjerte nært. Han har siden 1980'erne kæmpet internt i Socialdemokratiet for at få bygget forskellige typer boliger til handicappede.

- Vi har fået skabt en administrationskultur, der er bygget op på regneark, og det er en kæmpe fejl, for så mangler vi menneskelig empati, sagde Merete Mogensen (KD). Foto: André Thorup

Et skattelettelser årsagen? Flere i panelet angreb Venstres skattelettelser for at være årsag til besparelser på handicappede. - Man har taget fra nogen, der ikke har noget, og givet til nogen, der har noget, sagde Merete Mogensen. - De sidste topskattelettelser, der blev givet i det her land, var under jeres regering, sagde Claus Christensen (V) som svar og pegede på Niels Ole Beck og Jonna Buch Andersen (R). Han mente, at årsagen til besparelser var finanskrisen, men nu er der styr på økonomien, og han talte derfor for, at der skulle bruges penge på handicapområdet, og med til det hører, at han vil kæmpe for handicappedes ret til at bo, hvor de vil. Jonna Buch Andersen er socialrådgiver og har arbejdet med blandt andet handicappede. Hun gav ikke meget for Claus Christensens forklaring om finanskrisen. - Vi har sparet i al den tid, jeg kan huske, sagde hun.