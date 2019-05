Blåvand: "Hvis der ikke er udvikling, så kommer der afvikling". Så kort og kontant var udmeldingen på et valgmøde i Hvidbjerg Strand Feriepark mandag arrangeret af Feriehusududlejernes Brancheforeningen, med deltagelse af turistmeaktører fra hele det vestjyske område. Administrerende direktør for Feriehusudlejernes Brancheforening, Carlos Villaro Lassen og adm. direktør for OCFF - Camping & Outdoor, Jens Brendstrup var værter for mødet, der på politiker side var repræsenteret af Troels Ravn fra Socialdemokratiet, Claus Christensen fra Venstre, Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti og Niels Flemming Hansen fra De Konservative. De fire politikere sad i panelet, der diskuterede turisme med et bredt udsnit af turistme-aktører.

Varde Kommune blev rost for at være et forbillede for turisme for alle kystkommuner i Danmark, og fra politisk side var der enighed om, at udviklingen skal fortsætte med udviklingen af kystturismen med skyldig hensyntagen til natur og lokale indbyggere.

Ligeledes var der i forsamlingen enighed om, at man bør udbygge Landevej A11 - gerne med en ny vejføring eller udvidelse af den eksisterende vej.