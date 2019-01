Valgmenighed kalder til møde om fremtiden

Formand for Ølgod Valgmenighed, Henrik Tygesen, og resten af menigheden holder møde om fremtiden mandag. Foto: Martin Ravn

Ølgod Valgmenigheds præst har sagt op. Det bruger menighedens til en fordomsfri snak om fremtiden.

Ølgod: Ølgod Valgmenighed har eksisteret i 18 år. De 15 år med Flemming Mose Lauridsen som præst. Nu har præsten sagt op, og det vil menigheden bruge som et afsæt for en fuldstændig åben snak om fremtiden, fortæller formand Henrik Tygesen: - Vi skal have et medlemsmøde, hvor vi skal have fundet ud af, hvilken retning valgmenigheden skal tage. - Valgmenigheden har bestået nu i 18 år. Flemming har gjort det supergodt som præst. Tiden ændrer sig, så vi skal drøfte, om vi skal fortsætte i samme stil, eller om vi skal ændre os lidt, siger han.

Man ændrer sig Som nye måder at gøre kirke på? - Muligvis. Det er jo lige nøjagtigt det der med, at vi har været i gang i 18 år, og man ændrer sig over tid. Men det kan også være, at vi slet ikke vil ændre noget. Bruger I jeres kirke? - Der er fuld kirke hver søndag. Der er i hvert fald 150-200, der kommer hver gang. I betaler selv for præst og organist. Hvordan er økonomien? - Vi har en fin økonomi. Vi har også egen kirketjener, kordegn, og band, men alle de funktioner er frivillige.

Ny præst kan tage lang tid Skal I have en uddannet præst? - Det er helt sikkert, vi skal det. Vi er jo en evangelisk, luthersk menighed i den danske folkekirke. Hvornår har I præst igen? - Det har vi ingen idé om. Der er andre valgmenigheder, hvor der er gået et helt år. Imens har vi afløserpræster, foreløbig har vi fundet afløsere til april. Vi håber bestemt, det går hurtigt, at finde en ny præst, men vi skal også have den rigtige præst, siger Henrik Tygesen.