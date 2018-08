Skovlund: Fødevareindustrien Flensted Food Group med hovedsæde i Skovlund øst for Varde er efterhånden meget mere end pommes frites. Der er 300 ansatte på virksomhedens fabriksanlæg, og mandag tog de to administrerende direktører Lene Rasmussen og Jørgen Østergaard imod en politisk delegation fra Venstre.

Det var Ulla Tørnæs, som er minister for udviklingssamarbejde og som stiller op til Folketingsvalget i Esbjerg-kredsen. Det var også Claus Christensen, som er stiller op i Vardekredsen, og Asger Christensen, som er Venstres syd- og sønderjyske kandidat til EU-Parlamentsvalget.

Ulla Tørnæs siger, at det ikke er for decideret at føre valgkamp, at politikerne tager rundt, men selvfølgelig skal der ifølge være grundloven være valg inden næste sommer.

- Vi skal jo gøre noget nu, siger hun om denne periode, som ikke er rigtig valgkamp, men alligevel begynder at ligne.

Claus Christensen havde taget sin profiljakke med Venstre-logo på, og han så frem til dagen med tre virksomhedsbesøg.

- Vi skal jo ud at høre om de virksomheder, som betyder noget, siger han.