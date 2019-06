Valghygge for de yngste

Varde: Det er ikke kun de voksne, der skal have fornøjelsen af at sætte krydset på stemmesedlen. På biblioteker landet over er der i disse dage børnevalg, hvor de yngste kan prøve turen i stemmeboksen. Det var også tilfældet på Varde Bibliotek tirsdag formiddag, hvor 14 børn fra Vestervold Børnehave var til børnevalg. De sædvanlige partier var ikke at finde på stemmesedlen. Derimod kunne børnene stemme på deres yndlingsfigur fra de mange børnebøger på bibliotekets hylder. Efter valghandlingen spiste børnene frokost sammen, før turen gik hjem til børnehaven.