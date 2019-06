Bygma i Agerbæk ved Varde har haft indbrud natten til lørdag. Her blev der stjålet gasflasker til en værdi af 25.000 kroner samlet.

Indbrud: Mellem 2.30 og 2.45 blev der natten til lørdag stjålet gasflasker ved et indbrud i byggemarkedet Bygma i Agerbæk. 16 styk 10-kilos gasflasker og 15 tomme 10-kilos gasflasker blev stjålet fra stedet. Gasflaskerne skønnes at have en samlet værdi på 25.000 kroner. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.