Vælger Tistrup frem for trekantområdet: Tistrup Autoservice flytter til Vesterbys ejendom

- Vores udfordring lige nu er, at vi mangler plads. Vi har ret godt gang i det, og vi har udvidet med en ekstra mekaniker i 2017 og forventer nok også at skulle have en mekaniker mere her i 2018, siger Søren Boiskov.

Tistrup Autoservice er i vækst, og det er baggrunden for, at Søren Boiskov flytter firmaet de cirka 500 meter længere hen ad Vardevej.

Tistrup: Så lykkedes det Hardy Vesterby at få solgt sin 1300 kvadratmeter store ejendom i Tistrup. Køberen er Søren Boiskov, der flytter ind i privatboligen og flytter sit firma, Tistrup Autoservice, ind i erhvervslokalerne, hvor der indtil for nogle år siden blev produceret dørprofiler.

De har da spurgt ind til, om jeg ikke skulle over og ligge i trekantområdet i stedet for. Det ville være lidt nemmere for dem, men vi har et ret godt netværk i Tistrup, og vi har mange superfine kunder, også i Tistrup, så det vil vi godt værne om.

Langt mod vest

Tistrup Autoservice er ikke kun en automekaniker for de lokale. Virksomheden har også aftaler med større leasingselskaber.

- De har da spurgt ind til, om jeg ikke skulle over og ligge i trekantområdet i stedet for. Det ville være lidt nemmere for dem, men vi har et ret godt netværk i Tistrup, og vi har mange superfine kunder, også i Tistrup, så det vil vi godt værne om, siger Søren Boiskov.

Han mener, at han kunne have udviklet mere på forretningen, hvis han havde flyttet til trekantområdet. På den anden side tror han godt, at han kan få større selskaber til at køre deres biler til Tistrup.

- Det gør de nu, og det har de også accepteret, at det bliver de ved med, siger han.