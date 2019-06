En usikret overkørsel skal få trafikanten til at stoppe op og være ekstra agtpågiven. Men den kan virke modsat, konkluderer Havarikommissionen efter dødsulykke nord for Varde.

Havarikommissionen har mandag offentliggjort sin undersøgelse af ulykken. Her får den ubevogtede overkørsel en væsentlig del af skylden for ulykken.

Sig: Minibussen blev slæbt 22 meter, da den blev ramt af et tog, der kørte cirka 85 km/t. Ulykken kostede to menneskeliv i minibussen. To personer i toget fik lettere kvæstelser. Sammenstødet skete på en ubevogtet overkørsel nord for landsbyen Sig ved Varde.

Her skete dødsulykken. Overkørslen er sløjfet. Det er en anden afkørsel, der fører til boliger øst for banen, også. Foto: Morten Nielsen

Sådan fungerer overgangene dog ikke i praksis. Leddene står næsten altid åbne, så man bare kan køre over. Det vurderer Havarikommissionen, at de også gjorde i forbindelse med ulykken.

En ubevogtet overskæring fungerer ved, at der er to led. Disse skal begge være lukket for at trafikanten bliver opmærksom på banen og udviser agtpågivenhed. Bilisten skal så åbne leddene - få køretøjet over - gå tilbage og lukke de to led. Det betyder, at trafikanten skal fire gange over sporet for en enkelt passage.

Banedanmark er i gang med at sikre overkørslerne. Der, hvor ulykken skete, var der tre usikrede overskæringer på stribe. De to er nu - deriblandt dødsoverkørslen - nedlagt. Ved den, der er tilbage, er der sikret ekstra med stopskilte. Den vil også blive sikret med blink og bomme hurtigst muligt, men det sker formentlig først efter 2026 på grund af nogle leveringsvanskeligheder i forbindelse med et nyt signalsystem til BaneDanmark.

Tidspres

Men chaufføren kan have været udsat for et ekstra tidspres, idet passageren havde glemt sin taske med togbillet. Bilen var derfor på vej mod huset øst for banen, da den blev ramt på overkørslen. Det selv om passageren egentlig var på vej hjem efter familiebesøg. Det var altså tredje gang, at flexchaufføren krydsede banen til huset, som kun kan nås via en usikret overkørsel.

"Han kan have forsøgt at hjælpe passageren til at nå den planlagte togafgang og i den forbindelse ikke have udvist tilstrækkelig opmærksomhed", skriver Havarikommissionen.

Der er ingen sikkerhedsanbefalinger i Havarikommissionens rapport, "idet BaneDanmark har oplyst, at usikrede overkørsler med denne type led ikke længere etableres, og at de eksisterende nedlægges ellers sikres bedre", skriver Havarikommissionen.

Lokoføreren blev alkoholtestet til en promille på 0,0. Chaufføren var heller ikke påvirket af alkohol.