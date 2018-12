Urolig nat: Midaldrende mand slog med flaske, teenager sov på Torvet

Varde: Politiet havde en travlt nat i Varde natten til lørdag. En af de sene opgaver var at vække en 18-årig mand, der sov på en bænk ved kirken på Torvet. Det skete lørdag klokken 05.00, og mandens forældre i Vardes opland blev kontaktet.

En 48-årig mand slog klokken 03.50 en 50-årig mand med en flaske i ansigtet. De befandt sig på en beværtning på Torvet. Begge er fra Esbjerg. Manden sigtes nu for vold, men gjorde også livet surt for en kontrollør, da han blev bortvist. Han udviste voldelig adfærd over for kontrolløren.

En 18-årig mand fra Toftlund blev sigtet for spritkørsel i centrum. En dreng på 17 år og en mand på 20 år får bøder for at tisse i centrum. En 23-årig mand fra Ebberup på Fyn kastede en tændt cigaret mod en patrulje, der var i gang med en snakke med en tredje person i Torvegade klokken 04.14. Han sigtes for at forstyre offentlige orden.

Kokken 23.00 blev der knust en rude til en frisørsalon i Søndergade. Der blev stjålet hårplejemidler.