Sig: En 42-årig kvinde fra villavejen Sct. Gertrudsvej i landsbyen Sig ved Varde har anmeldt en kvinde for hærværk. Det drejer som en 37-årig nabokone - hun bor nemlig også på Sct. Gertrudsvej. Den 36-årige kvinde er nu sigtet for at hamre en mursten mod en rude i den 42-årige kvindes hus.

Ruden gik ikke i stykker, men blev beskadiget.

Politiet blev alarmeret torsdag klokken 14.33. Den 37-årige nabokone er sigtet for hærværket, men hun nægter sig skyldig.