Ups: Vej til Digterparken fik det forkerte navn

Birgith Holte Albertsen, formand for organisationsbestyrelsen i Domea Varde, ses her sammen med Christian Lind, projektleder på byggeriet. Hun ærgrer sig over, at adresserne på de 103 lejeboliger ikke kan ændres fra Blichersvej til Digterparken. Arkivfoto: Malene Wonsbek

Boligforeningen Domea Varde kom ved en fejl til at foreslå navnet Blichersvej til Digterparken med 103 lejeboliger. Men Blichersvej står fast.

Varde: Boligforeningen Domea Varde har fået godkendt et gadenavn til boligbyggeriet på den gamle Materielgård på Lerpøtvej. Digterparken hedder selve området, mens gaderne med de 103 kommende almene boliger ligger på Blichersvej. Men formand Birgith Holte Albertsen fra Boligforeningen Domea Varde har sammen med bestyrelsen forsøgt at få slettet gadenavnet Blichersvej, så adresserne i stedet skulle lyde Digterparken 1, 2, 3 og så fremdeles. - Der er sket en misforståelse. Jeg er optimist. Det kunne være, at vi kunne hale den i land, siger Birgith Holte Albertsen. Hun fortæller, at det er en menneskelig fejl hos dem selv. Hun har selv hele tiden haft den opfattelse, at alle boligerne skulle have adresse på Digterparken.

Man skal vælge sine kampe, så vi vedtog i byggeudvalget, at vi ikke vil gøre mere ved det. Formand Birgith Holte Albertsen, Domea Varde

Afslag Et enigt plan- og teknikudvalg giver afslag på at ændre gadenavnet Blichersvej. I stedet godkendes og oprettes stednavnet Digterparken, selvom det mere er af kosmetisk betydning. - De får ikke lov til at have adresse på Digterparken, da der lige ved siden af ligger Digtervænget. Så vi fastholder Blichersvej, siger Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik. Birgith Holte Albertsen ærgrer sig over beslutningen: - Man skal vælge sine kampe, så vi vedtog i byggeudvalget, at vi ikke vil gøre mere ved det.

300 på venteliste For det skal ikke overskygge eventyret med Digterparken, hvor de første beboere kan flytte ind i sommeren 2020. Og der er enorm interesse for at bo i en af Digterparkens 103 lejemål. - Vi har lige nu over 300 på venteliste. Vi er meget fortrøstningsfulde, siger Birgith Holte Albertsen. Hun fortæller, at rigtig mange husejere er skrevet op til en af lejlighederne. - Og der har aldrig været flere singler end nu, siger hun om efterspørgslen efter nye og tidssvarende lejeboliger. Fra 1. januar fusioner Boligforeningen Domea Varde med BSB Esbjerg og Domea i Ølgod. Den nye boligforening kommer til at hedde Bolig Syd Vest og vil have cirka 1.100 lejeboliger.