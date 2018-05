Unge spirende kunstnere udstiller i Kunstlab

Varde: I maj måned lægger KunstLab på Kulturspinderiet i Varde rum til en udstilling af elevarbejder fra kunstlinjerne på Øse Efterskole og Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole.

Fælles for de to efterskoler er, at de har kunstlinjer, hvor eleverne kan fordybe sig i kunst og kreativitet. Den kommende udstilling kan ses som en slags svendestykke for det, de har tilegnet sig gennem skoleåret.

På udstillingen ses både tegninger, malerier og skulpturer, og som noget nyt er der i år 3d-værker lavet af elever på Øse Efterskoles film-, animation- og it-linje.

For Petra Bille, elev på Øse Efterskole, er det spændende at få muligheden for at udstille for første gang. Hun har altid holdt af at tegne og være kreativ, og derfor har det givet god mening for hende at vælge kunstlinjen på Øse Efterskole.

- Det er rigtig fedt at udstille her. Det er et stort flot lokale, og jeg synes, mine billeder hænger rigtig fint, siger Petra.

Udstillingen kan ses til og med 29 maj.