Unge lokale musikere deltager i talentkonkurrence

Varde: Mere end 30 unge syddanske musikalske talenter mellem otte og 20 år dyster fredag 20. april i Syddansk Talentkonkurrence i Alsion koncertsalen i Sønderborg.

Også i år deltager talentelever fra Musik & Billedskolen i Varde. Det er Caroline Fangel Larsen og Anna Nim, begge klaverelever på Musik & Billedskolens Talentlinje med Malwina Gahrn som lærer.

Caroline deltog sidste år, og fik en 2. plads i sin gruppe. Anna Nim deltager i år for første gang; hun bor i Tistrup og går i 1. g. Hun har kun spillet i tre år, heraf det seneste år i Musik & Billedskolen.

I virkeligheden er det ikke for konkurrencens skyld, hun deltager.

- Jeg deltog i Steínway Piano Festivalen i marts, og det var mest for at spille for andre, jeg deltog. Jeg spiller så meget, blandt andet fordi jeg slapper af med det. Jeg nyder at mærke, at jeg gør fremskridt og at have fornemmelsen af at kunne et stykke musik rigtig godt, fortæller hun i en pressemeddelelse fra Musik & Billedskolen.