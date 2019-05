Unge Mia gjorde det næsten umulige: Hun fik en god forretning ud af grill i landsby

Nordenskov: Det har været sjovt og udfordrende. Kunderne har virkelig bakket op. Men nu har Mia Green, 24 år, og hendes mand, Mathias Madsen, 25 år, solgt grillen. Det sker med virkning fra 1. august. Men bare rolig. Der bliver stadig langet grillkyllinger, burgere og pølsemix over disken i Nordenskov øst for Varde, når grillen er solgt.

- Men selv har jeg først og fremmest satset på at sælge. Nu skal jeg søge et job. Det ville jeg ikke gøre, før jeg havde solgt, siger hun.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal nu. Det første var, at jeg ville sælge grillen. Det har jeg gjort. Jeg er glad for den kommende ejer, som vil drive grillen videre.

Hun er uddannet handelsøkonom. For tre og et halvt år siden var hun under uddannelse, men manglede en praktikplads. Så etablerede hun grillen, og hun skrev i øvrigt opgave, hvor hun brugte nøgletallene fra etableringen af grillbaren som grundlag. En kombination af teori og praksis.

Manden er i familiefirma

Manden, Mathias, arbejder som montør i Mias forældres firma, Nordenskov Industrimontage. Han har i sin fritid arbejdet i grillen, og han renoverede selve pavillonen. Den købte parret brugt. Den stod i Tørring.

Der har været mange kunder. Grillen er en god forretning, og det er selvfølgelig en væsentlig del af grunden tit det lette salg.

Selv om der ikke er meget trafik gennem Nordenskov, der ligger øst for Varde, så er der til gengæld dem, der kører en omvej for at komme til grillen. For eksempel Morten Kyhn, som arbejder i firmaet TBS - et traktorfirma i Starup-Tofterup. Han henter frokost til de ansatte på TBS fredag, da JydskeVestkysten er på besøg.

Hvordan kan man så eje en grillbar i tre og et halv år uden at tage på?

- Jeg har altså taget lidt på, siger Mia med et smil.

Mathias har holdt vægten.

- Vi spiser da grillmad en gang imellem, siger han.