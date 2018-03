Ung mand måtte køres hjem til forældrene

Varde: En 20-årig mand fra Varde måtte natten til torsdag have et lift hjem af politiet. En patrulje blev tilkaldt, da manden optrådte ubehageligt overfor flere personer på Torvet, og da politiet ankom, svinede ham betjentene til med diverse ukvemsord, da de bad ham forlade stedet. Politiet endte derfor med at køre den unge mand hjem til forældrene, hvor de fik en venlig påmindelse om at lære deres søn at snakke ordentligt. Manden bliver sigtet efter ordensbekendtgørelsen.

En anden 17-årig mand fra Varde-området valgte at blande sig i politiets arbejde, da de ville køre den unge mand hjem. Han blev også bedt om at forlade stedet, men han nægter og får derfor en bøde for at blande sig i politiets arbejde.