Undersøgelse efter politikere lukkede døgninstitution: Kendte Rådhuset til kritisable forhold på Tippen?

Varde Kommunes økonomiudvalg har bedt et eksternt firma om at undersøge, om nogen i den kommunale organisation vidste eller burde have vidst, hvad der foregik på Tippen. Det bekræfter borgmester Erik Buhl (V).

Ansager: Døgninstitutionen Tippen blev lukket ved årsskiftet. Ifølge Varde Kommune skyldtes det en række angribelige forhold, som blandt andet handler om voldsomme magtanvendelser, manglende underretninger og børn, der sjældent kom i skole.

Siden har Varde Kommunes økonomiudvalg bedt et eksternt firma om at undersøge, om nogen i den kommunale organisation udenfor Tippen selv vidste eller burde have vidst, at der var angribelige forhold. Det bekræfter borgmester Erik Buhl (V). Formålet er at få undersøgt, om Varde Kommune burde have grebet ind tidligere.

JydskeVestkysten er bekendt med rygter om, at forholdene på Tippen var kendt på Rådhuset. Borgmester Erik Buhl (V) fortæller, at han har hørt de samme rygter, og det har været medvirkende til at få sat undersøgelsen i gang.

- Ja, vi har brug for at få fakta på bordet, siger han, der tror, at undersøgelsen kan være med til at "mane snak i jorden".